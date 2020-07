Salerno, prime tre multe da mille euro

Sono arrivate a Salerno le prime multe da mille euro per il mancato utilizzo della mascherina al chiuso. Le sanzioni sono state comminate a tre esercizi commerciali dopo l’ultima ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca. Non si esclude la chiusura degli stessi locali. Proprio nella provincia di Salerno si sono registrati molti dei nuovi contagi degli ultimi giorni in Campania. Per il momento però, da Nord a Sud, la Campania è l’unica regione ad aver emanato un’ordinanza del genere.