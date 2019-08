Salerno, Gautier morto poco dopo richiesta aiuto al 112

di ect

Milano, 19 ago. (LaPresse) - E' morto poco dopo la richiesta d'aiuto al 112, Simon Gautier, l'escursionista francese di 27 anni scomparso lo scorso 9 agosto e il cui corpo è stato trovato domenica sera senza vita in un dirupo nel Cilento. Ne sono convinti i carabinieri di Salerno, che in questi giorni hanno partecipato alle ricerche insieme alle squadre di soccorritori. Per i militari il decesso si classifica come "morte naturale per cause accidentali". Il magistrato di turno, come da prassi, ha aperto un fascicolo. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo è precipitato una prima volta e, cosciente, ha telefonato al 112; subito dopo si sarebbe verificata una seconda caduta, questa volta mortale: la frattura di una gamba avrebbe rescisso un'arteria, causando il decesso. Tra una caduta e l'altra, spiegano i carabinieri, i soccorritori hanno provato a contattarlo diverse volte, a partire da 15 minuti dopo la prima e unica telefonata di Gautier. L'autopsia, che non è ancora stata fissata, chiarirà se il giovane ha anche battuto la testa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata