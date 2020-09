Salerno, fermati i genitori del neonato trovato morto in un'aiuola

di scp

Salerno, 3 set. (LaPresse) - I carabinieri hanno fermato per l'omicidio nella notte il padre e la madre, di 47 e 42 anni, del neonato ritrovato morto ieri in un'aiuola a Roccapiemonte, nel Salernitano. Il marito è in carcere, mentre la moglie è piantonata in ospedale.

