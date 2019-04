Salerno, ferma auto ex e la accoltella: arrestato, donna in fin di vita-2-

di lrs

Milano, 22 apr. (LaPresse) - Un militare libero dal servizio si è accorto dell'aggressione ed è sceso dalla sua macchina per prestare soccorso. Quando è arrivato all'altezza dello sportello, il carabiniere è riuscito a bloccare il 64enne dopo avergli tolto il coltello dalle. Nel frattempo, è arrivata un'altra pattuglia. La ragazza è scesa dalla macchina e si è accasciata in una pozza di sangue. Sono, quindi, arrivati i soccorsi. L'uomo è stato arrestato e i carabinieri hanno scoperto che nel 2014 ha avuto una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima, dopo una denuncia per atti persecutori fatta da un'altra donna con cui avrebbe avuto una relazione extraconiugale.

