Saldi, oggi scattano anche a Roma e Milano

Scattano oggi i saldi estivi nelle ultime città italiane ancora non entrate nel periodo dei ribassi. Acquisti scontati anche a Milano e Roma, tra le ultime città ad abbassare i prezzi. La prima regione a iniziare con i saldi era stata la Campania lo scorso 29 giugno, seguita poi da Sicilia, Liguria e Basilicata. Secondo Confcommercio ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro per un giro d'affari da tre miliardi e mezzo. Cauto il Codacons, che non prevede impennate nelle vendite, mentre l'Unione Consumatori preferisce mettere in guardia i clienti: "Guardate sempre al prezzo effettivo e non fatevi incantare da sconti troppo elevati".