Saldi: oggi il via in tutta Italia, previsto un calo della spesa

Saldi al via oggi in tutta italia dopo le partenze anticipate in alcune regioni nei giorni scorsi. Secondo confesercenti Sei italiani su dieci hanno già deciso di acquistare ma l'effetto lockdwon si farà sentire anche sulla loro propensione alla spesa. Previsto un calo tra il 40 ed il 50% rispetto agli scorsi anni. A pesare il coronavirus e il calo dei flussi turistici. Prevista una spesa media di 135 euro a famiglia. Buone previsioni per i negozi indipendenti: il 29% segnala di voler compiere qui i propri acquisti, una quota di poco inferiore a chi sceglie le grandi catene.