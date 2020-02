Safer Internet Day, la campagna della Polizia contro il bullismo in rete

#ilcuoredallapartegiusta, questo l'hashtag che la Polizia di Stato ha lanciato con il video realizzato in occasione del Safer internet day, la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Temi al centro dell'attenzione, sottolinea la Polizia, perché toccano da vicino una grande parte dei giovani, proprio per questo è stata lanciata anche la campagna di sensibilizzazione #lamiciziaèunacosaseria. Oltre all'azione di sensibilizzazione sono però già operativi strumenti come l'app YouPol, realizzata dalla Polizia e e attiva in tutte le province italiane, che dal cellulare dei ragazzi permette di segnalare casi di bullismo.