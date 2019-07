Russia-Lega, indagato anche l'avvocato Meranda

Perquisizioni a Roma nella casa dell'avvocato Gianluca Meranda che, da quanto si apprende, risulta indagato insieme a Gianluca Savoini nell'ambito dell'inchiesta per i presunti fondi russi alla Lega. Anche per lui ci potrebbe essere la stessa accusa ipotizzata dalla Procura per Savoini, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione internazionale. Le Fiamme Gialle stanno anche passando al setaccio l'abitazione di Francesco Vannucci, il 'terzo uomo del Metropol', che al momento non risulterebbe sotto indagine.

