Ruby ter, teste: A Karima e Risso 3 milioni per investimenti in Messico

di bdr/ect

Milano, 3 feb. (LaPresse) - Luca Risso, ex compagno di Ruby, rivelò al suo ex socio Alberto Matera, che "l'operazione per incassate 3 o 4 milioni con lei era riuscita e la cifra finale ricevuta era sui 3 milioni" e con quel denaro arrivato "da Berlusconi" sarebbero andati a vivere "in Messico". L'intenzione di Risso era quella di impiegare quel denaro in "investimenti immobiliari".

