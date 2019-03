Ruby ter, morta Imane Fadil, testimone contro Berlusconi: procura apre un'inchiesta

Imane Fadil, una delle testimoni chiave delle inchieste del Rubygate, è morta il 1 marzo scorso alla clinica Humanitas di Rozzano alle porte di Milano. La ex modella 34enne era ricoverata da qualche giorno e aveva rivelato al suo avvocato che temeva di essere stata avvelenata. A comunicare il decesso della modella è stato il procuratore di Milano Francesco Greco che a LaPresse ha confermato che "la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla sua morte e al momento tutte le ipotesi investigative sono aperte", inclusa quella di una morte per avvelenamento.

Imane Fadil, insieme a Ambra Battilana e Chiara Danese, aveva raccontato agli inquirenti delle serate hot ad Arcore e del bunga bunga. Le tre ragazze, che avevano chiesto di costituirsi come parti civili, erano però state escluse dal filone principale del processo Ruby ter perché i giudici della settima sezione penale, davanti ai quali si celebra la tranche principale del processo che vede imputati Silvio Berlusconi e altre 27 persone per corruzione in atti giudiziari, tra cui la stessa Karima El Mahroug e molte 'olgettine', avevano ritenuto che i reati contestati non ledessero direttamente le tre ragazze, ma 'offendessero' lo Stato.

Imane, Ambra e Chiara avevano anche intavolato una trattativa con la senatrice di Forza Italia, Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Berlusconi, per un risarcimento in sede extragiudiziale. Da indiscrezioni era trapelato che avessero chiesto danni per 2 milioni di euro. L'accordo, però, non era stato raggiunto e le trattative erano saltate.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata