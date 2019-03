Ruby ter, al via prelievi su organi Imane Fadil poi autopsia

di bdr/vln

Milano, 20 mar. (LaPresse) - Questa mattina si svolgeranno i "carotaggi" sugli organi di Imane Fadil, la teste chiave dei processi del Rubygate morta in circostanze misteriose lo scorso 1° marzo alla clinica Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Dopo i prelievi sui tessuti avrà luogo l'autopsia. Nell'istituto di medicina legale di piazzale Gorini sono arrivati anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio per fare il punto su come procedere agli accertamenti insieme al pool dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo.

