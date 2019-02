Rubavano escavatori e li rivendevano in Romania: 4 arresti a Perugia

Erano specializzati nei furti di escavatori, trattori e altri mezzi d'opera. In manette a Perugia i 4 componenti di una banda di romeni, un quinto connazionale denunciato a piede libero. I mezzi venivano rubati in centro Italia e poi portati in Romania per essere rivenduti. Recuperata refurtiva per oltre un milione di euro.