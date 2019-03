Roma, vittime esplosione padre e figlio di 51 e 21 anni

di ect

Roma, 23 mar. (LaPresse) - Le vittime dell'esplosione avvenuta in una villetta privata a Frascati, in provincia di Roma, sono padre e figlio, Angelo Bernardini di 51 anni e il figlio Mario di 21. Secondo quanto riferito dai carabinieri la moglie del primo e madre del secondo, di 47 anni, è rimasta leggermente ferita ed è stata soccorsa dal 118. L'altro figlio 17enne della coppia, al momento dello scoppio, non era presente in casa. Proseguono le indagini per stabilire la causa.

