Roma, morto un uomo dopo una lite con la figlia: la ragazza lo ha ucciso con un colpo alla testa

Sembra che le liti tra padre e figlia fossero molto frequenti e che l'uomo fosse noto alle forze dell'ordine per essere violento

Un uomo di 42 anni è morto questa mattina in ospedale a Monterotondo Scalo, dopo che la figlia di 19 anni lo aveva colpito alla testa durante una lite. La ragazza è stata fermata dai carabinieri e al momento si trova in caserma. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Da prime informazioni sembra che le liti tra padre e figlia fossero molto frequenti e che il 42enne fosse noto alle forze dell'ordine per essere un violento.



