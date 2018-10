Roma, uccide ex a colpi di pistola e si costituisce: arrestato 36enne

di alm/ect

Roma, 27 ott. (LaPresse) - Ha ucciso a colpi di pistola l'ex ragazza 23enne in preda alla gelosia, poi ha chiamato la polizia per costituirsi. L'uomo, 36enne di nazionalità rumena, come la vittima, è stato arrestato dal commissariato Esposizione di Roma.

