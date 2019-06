Roma, trovato cadavere carbonizzato a Trigoria: indagini in corso

Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto a Trigoria, periferia sud di Roma. È successo alle 23 circa di lunedì, in via di Trigoria all'altezza del civico 251, dopo i campi sportivi: due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenute per la segnalazione di immondizia in fiamme e durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di un uomo. Indagini in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata