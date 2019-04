Roma, traffico di droga tra Ostia la Spagna: 8 arresti

di alm/npf

Roma, 16 apr. (LaPresse) - Otto arresti per narcotraffico sul litorale romano. I militari del Comando provinciale della guardia di finanza della Capitale, stanno eseguendo nel Lazio e in Spagna la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il locale Tribunale nei confronti di 8 persone appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico tra l'Italia e la penisola iberica.

Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato una gang radicata ad Ostia, a partire dall'arresto, nel mese di aprile 2017, di due uomini trovati in possesso di oltre 10 chilogrammi tra cocaina, hashish e marijuana, e di 4 pistole e una mitraglietta con relativi silenziatori, caricatori e munizioni.

Il gruppo trafficava droga con la Spagna attraverso contati con la mala del posti.

In tale contesto, la custodia, il trasporto e la rivendita di droga agli spacciatori venivano curati da una serie di complici.

Durante le attività investigative, le Fiamme Gialle hanno stroncato due tentativi di importazione, e sequestrato oltre 21 chilogrammi di cocaina e 250chilogrammi di hashish. Arrestati in flagranza 7 tra corrieri e fiancheggiatori.

Una persona è ancora ricercata.

