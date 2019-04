Roma, Torre Maura. Cei: Preoccupati da clima e strumentalizzazioni

di rib/npf

Città del Vaticano, 4 apr. (LaPresse) - "Non si può non essere preoccupati del clima che si viene a determinare, soprattutto quando alcune situazioni vengono strumentalizzate" da parte della politica. Così il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, in conferenza stampa al termine del consiglio permanente (1-3 aprile).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata