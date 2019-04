Roma, striscione choc di Forza Nuova: 'Mussolini per mille anni'

"Mussolini per mille anni". E' lo striscione choc firmato da Forza Nuova Roma e comparso la notte scorsa a pochi passi dal Colosseo, nel cuore della Capitale. "Roma lo urla forte, lo grida dal Ponte del #Colosseo, dal suo cuore più eterno e conosciuto: 28 APRILE MUSSOLINI PER MILLE ANNI - si legge in un post su Facebook - Contro vecchi e nuovi #partigiani, contro #sbirri, #toghe e #pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di #Soros, contro #Bruxelles e la #Nato. Contro ogni #antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari! Per l'Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta". Lo striscione poche ore dopo è stato rimosso e sequestrato dalla polizia, che indaga sul caso per individuare i responsabili.

Intanto nel pomeriggio a Brescia è stata celebrata una messa per ricordare l'anniversario della morte di Mussolini. Gli organizzatori? La Delegazione provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi della Rsi.

E mentre oltre 200 persone sfilano nella città che diede i natali al Duce, a Milano compaiono su sedi dell'Anpi adesivi con una scritta inquietante: "Hate antifa". Proprio il capoluogo meneghino, solo tre giorni prima, aveva dovuto subire la vergognosa scena dello striscione 'Onore a Benito Mussolini'. Qui i protagonisti erano stati una ventina di ultrà laziali, che a pochi passi da piazzale Loreto avevano pensato bene di riempire il pomeriggio pre Milan-Lazio con slogan fascisti e saluto romano.

