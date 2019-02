Roma, "spinello" gigante davanti a Montecitorio per legalizzazione cannabis

Uno "spinello" gigante con la scritta "Accendiamo il dibattito" è comparso davanti a Montecitorio, durante il flash mob organizzato dai Radicali Italiani per sollecitare la discussione in Parlamento della legalizzazione della cannabis. "C'è una proposta di legge popolare sul tema aspetta dal 2016 di essere calendarizzata - spiega Riccardo Magi, deputato di + Europa - se ogni parlamentare potesse votare in coscienza senza diktat di partito ci sarebbe la maggioranza".