Roma, sparatoria tra carabinieri e ladri: un morto e un militare ferito

Un malvivente ucciso e una carabiniere ferito nella notte a Roma nel quartiere Eur, durante un tentativo di furto in un palazzo che ospita uffici. A dare l'allarme è stato il custode di un condominio vicino, che ha chiamato il 112 dopo aver sentito rumori sospetti. All'arrivo della pattuglia in via Paolo Di Dono uno dei ladri si è dato alla fuga, mentre l'altro ha aggredito un militare, provocando la reazione del collega che ha sparato. Il bandito è morto prima dell'arrivo dell l'ambulanza.

La vittima è un 56enne siriano con precedenti per rapina, lesioni ed evasione.

