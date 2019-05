Roma, spara e uccide la moglie durante una lite: arrestato a Cave

A Cave, vicino Roma, un uomo ha sparato e ucciso la moglie durante una lite. È successo verso mezzogiorno: alcuni vicini hanno udito degli spari ed hanno chiamato i carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari hanno trovato l'uomo ancora armato e la moglie a terra in una pozza di sangue. Sul posto si attende l'arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Tivoli.

