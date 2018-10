Roma, spara cinque volte alla ex e la uccide poi si costituisce

Ha ucciso a colpi di pistola l'ex ragazza 23enne in preda alla gelosia, poi ha chiamato la polizia per costituirsi. L'uomo, 36enne di nazionalità romena, come la vittima, è stato arrestato dal commissariato Esposizione di Roma.

L'uomo ha chiamato la polizia subito dopo aver sparato, per cinque volte, con la ex. I due si erano incontrati in via della stazione di Pavona, tra Pomezia e Albano Laziale, alla periferia sud di Roma. Al telefono era confuso, in stato di shock, ha detto di aver sparato contro la donna è di averla uccisa. È rimasto lì, in attesa della polizia, e poco dopo è stato arrestato. Inutili i soccorsi per la vittima.

