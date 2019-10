Roma, sospetti interrogati per l'omicidio del 24enne

E' in corso un interrogatorio da parte del magistrato in Procura a Roma per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24 enne ucciso nella Capitale con un colpo di pistola alla testa fuori da un locale. Due le persone che sarebbero state indviduate dagli inquirenti.

Secondo quanto trapelato l'ipotesi è che l'omicidio sia avvenuto non in seguito ad una mancata rapina ma per una questione legata ad uno scambio di droga

Il ragazzo mercoledì sera era in compagnia della fidanzata Anastasia e di altri amici quando, poco dopo le 23, due balordi li hanno aggrediti in via Bartoloni, zona Caffarella.Tutto è avvenuto a pochi metri di distanza da un pub dove la vittima aveva passato la serata in compagnia. Luca è morto giovedìal San Giovanni, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita con un delicato intervento chirurgico alla testa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata