Roma, smottamento a Castel Giubileo: evacuato palazzo

di alm/scp

Roma, 16 gen. (LaPresse) - Un palazzo è stato evacuato a Roma a seguito di uno smottamento in Salita Castel Giubileo. Terrore tra i coinquilini, sorpresi dalla frana all'alba di oggi e soccorsi dai vigili del fuoco. È successo poco prima delle sei. Sul posto è intervenuta la Sala operativa del comando di Roma che ha inviato in Salita Castel Giubileo 159 due squadre, i nuclei specialistici Saf e Usar con l'autoscala. Una frana "imponente", dicono i soccorritori, che ha interessato il palazzo di 4 piani. Le operazioni di soccorso sono risultate difficoltose data l'importante massa di terreno fangoso franato. Il personale è riuscito a mettere in sicurezza gli undici occupanti che erano bloccati all'interno degli appartamenti. Continuano le verifiche nell'edificio. Al momento non risultano feriti.

