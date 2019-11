Roma, sgominata banda spaccio a Tor Bella Monaca: 20 arresti-4-

di dab

Roma, 11 nov. (LaPresse) - Quella odierna è solo l'ultima delle importanti e recenti attività investigative condotte dai Carabinieri e dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia nel quartiere di Tor Bella Monaca, finalizzate alla disarticolazione di consolidati sodalizi criminali che, per anni, hanno gestito il traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere, rendendolo terreno fertile, proficuo e tristemente noto per lo spaccio tra le palazzine popolari. Tali operazioni testimoniano la costante attenzione degli inquirenti sul fenomeno in atto e la capacità investigativa di monitorare, anche nelle fasi successive ad importanti indagini, le evoluzioni dei sodalizi criminali e di individuare, immediatamente, i nuovi vertici, al fine di stroncarne “sul nascere” qualsiasi tentativo di riorganizzazione. Tra i clienti vi erano, sia uomini che donne, di diverse estrazioni sociali e età (dai 18 ai 55 anni) e non si esclude anche alcuni minorenni. Nel corso delle indagini sono stati documentati, poi, oltre 350 episodi giornalieri di spaccio di stupefacente del tipo cocaina (tra i clienti vi erano, sia uomini che donne, di diverse estrazioni sociali e età); un volume di affari dell'organizzazione pari a circa 15mila euro giornalieri, con punte di 20mila euro nel fine settimana per il solo turno notturno. (Segue)

