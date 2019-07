Roma, sgombero a Primavalle: tensione tra occupanti e polizia

E' in corso lo sgombero nella palazzina di Primavalle a Roma in via Cardinal Capranica, nella periferia cittadina. Sono state erette barricate dagli occupanti della ex scuola media Calabria che hanno dato fuoco a cassonetti e materassi. Presenti le forze dell'ordine."Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le Forze dell'Ordine. Lo stabile è pericolante, immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l'incolumità di donne e bambini. I cittadini romani e gli italiani meritano legalità. Stiamo recuperando anni di assenza", dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando lo sgombero. Nell'edificio di via Cardinal Capranica, nella zona di Primavalle, vivono oltre 300 persone.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata