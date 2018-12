Roma, rubate 20 'pietre d'inciampo' a Monti. Ricordano le deportazioni degli ebrei romani

Estratte dal selciato e rubate 20 'pietre d'inciampo', i mattoncini inventati dall'artista tedesco Gunter Demnig in memoria della Shoah, che ricordano, in tante città d'Europa, i luoghi dove sono state prelevate persone morte nei campi di concentramento nazisti. E' successo a Roma nel quartiere Monti. La procura di Roma e i carabinieri indagano per furto aggravato dall'odio razziale. Il fascicolo è affidato al procuratore aggiunto Francesco Caporale che riceverà nelle prossime ore un'informativa sull'accadutoda parte dell'Arma.

Secondo quanto si apprende dall'Associazione Arte in Memoria, le venti pietre erano state poste nel 2012 in Via Madonna dei Monti, ed erano tutte dedicate a vittime dei Di Consiglio, famiglia ebrea romana (venditori ambulanti di stoffe e macellai) da molte generazioni. Molti dei Di Consiglio vennero deportati e morirono nei campi di concentramento. Come per tanti altri ebrei romani, le "pietre d'inciampo" costituivano un ricordo, un segno di memoria per tanto dolore provocato dal nazismo e dal fascismo.

Immediata la condanna da parte della presidente del I municipio Sabrina Alfonsi: "Nel condannare questo gesto orrendo, ci auguriamo che le forze dell'ordine riescano a risalire al piu' presto ai responsabili. Il Municipio è vicino all'Associazione Arte in Memoria che dal 2010 si occupa di queste installazioni e favorirà al più presto il loro ripristino".

"Il furto delle pietre d'inciampo è un atto grave e preoccupante. In attesa che le forze dell'ordine facciano luce sulle responsabilità, sia chiaro a tutti che la memoria non si cancella". Lo scrive su Twitter, la presidente della Comunita' Ebraica di Roma, Ruth Dureghello.

"Una cosa orribile che lascia senza parole". Questo il commento di Ada Chiara Zevi, presidente dell'Associazione Arte in memoria. "Si tratta di un gravo attacco alla memoria della città", sottolinea Zevi che dà l'annuncio di un 'presidio silenzioso', contro quanto avvenuto, in programma stasera alle 20 nel luogo dove sono state rubate le 20 opere, in Via Madonna dei Monti 82.

Le 'pietre' sono piccole targhe in ottone della dimensione di un sampietrino (10 x 10 centimetri), poste davanti alla porta della casa in cui abitò la vittima del nazismo o nel luogo in cui fu fatta prigioniera, sulle quali sono incisi il nome della persona, l'anno di nascita, la data, l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte, se conosciuta. Lo scopo dell'opera è ridare individualità a chi si voleva ridurre soltanto a numero. Un "inciampo" non tanto fisico, quanto visivo e mentale, per far fermare a riflettere chi vi passa vicino.

Chi erano le persone cui sono dedicate le pietre - È una storia particolarmente tragica quella della famiglia Di Consiglio di cui hanno fatto parte le 20 persone cui erano dedicate le pietre d'inciampo rubate in Via Madonna Dei Monti, a Roma. Mosè e Orabona Di Consiglio, avevano dieci figli, tra i quali Ester, madre di Giulia Spizzichino, che dopo la morte dei suoi cari sostenne il testimone della loro terribile fine. Il figlio maggiore di Mosè, Salomone detto Pacifico, viveva a San Lorenzo, ma la casa venne distrutta dal bombardamento del 19 luglio del 1943, costringendolo a spostarsi con la moglie Gemma Di Tivoli e i nove figli, in via Madonna dei Monti, dove vivevano e avevano il negozio i suoi genitori. Dopo il rastrellamento del 16 ottobre del '43, la famiglia di Giulia si nascose in via Guido Reni, ma a causa di uno strano episodio con un ufficiale nazista, si spostò dalla zia Gemma al Rione Monti, di fronte ai nonni. La notte del rastrellamento, le due nuore di Mosè, Celeste ed Enrica con i loro bambini si erano fermate a dormire a casa delle rispettive madri in piazza Giudia e vennero prese nella razzia. Due giorni dopo, con gli altri oltre mille ebrei romani, vennero mandati ad Auschwitz; Celeste e i bambini vennero uccisi all'arrivo, mentre Enrica morì successivamente. I mariti Cesare e Graziano si salvarono dal rastrellamento, ma Cesare fu ucciso alle Fosse Ardeatine mentre Graziano, preso per strada, si ritrovò a Fossoli con il resto della famiglia, arrestata su delazione il 21 marzo del 1944. I sei uomini, Mosè, Franco, Marco, Santoro e Salomone Di Consiglio con Angelo Di Castro, marito dell'altra figlia, Clara, morirono anche loro alle Fosse Ardeatine. L'altro zio di Giulia, Leonello, marito della zia Gemma, venne preso a maggio.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata