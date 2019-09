Roma, rivoluzione "Tap&Go": i biglietti della metro si pagano con la carta di credito ai tornelli

Presentato a Roma il nuovo sistema di pagamento per viaggiare su tutta la rete metro-ferroviaria di Atac pagando direttamente ai tornelli con carte di credito e bancomat contactless. "Tap&Go", come è stato chiamato il servizio, è stato descritto in conferenza stampa dalla sindaca Virginia Raggi: "Finalmente i biglietti potranno essere pagati in maniera molto, molto semplice".