Roma, rissa all'alba a Colleferro: 21enne aggredito e ucciso

Un 21enne è stato aggredito e picchiato mentre era con gli amici in una zona di locali notturni a Colleferro (Roma) e poco dopo ha perso la vita. La segnalazione ai carabinieri è di una rissa scoppiata all'alba, tra le 4 e le 5 del mattino. Il ragazzo viene trovato a terra in gravi condizioni. Poi l'intervento del 118, che ha portato il 21enne via in ambulanza, ma è arrivato morto in ospedale a Colleferro. Ci sono almeno tre persone fermate in caserma, che vengono sentite per ricostruire i fatti. L'episodio è accaduto in largo Oberdan, una zona di movida. La vittima viveva a Paliano (Frosinone) con la famiglia.

