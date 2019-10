Roma, morto il 25enne colpito da proiettile dopo una rapina

Era in condizioni gravissime E' avvenuto mercoledì sera in zona Caffarella. Caccia agli aggressori. Il giovane era intervenuto per difendere la fidanzata da uno scippo

E' morto il ragazzo ferito questa mattina da un colpo d'arma da fuoco alla testa nel corso di una rapina a Roma. Il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni all'inizio del prossimo anno, era stato colpito alla testa ed è deceduto in ospedale. I carabinieri stanno cercando i responsabili. Verso le 23.30 di ieri in via Teodoro Mommsen, zona Caffarella, la vittima, di nazionalità italiana, stava passeggiando con la fidanzata, di un anno più giovane e di origine ucraina, quando, all'altezza di via Bartoloni, la coppia ha subito un'aggressione. All'improvviso due uomini hanno colpito alla nuca la donna per strapparle lo zainetto. Il ragazzo ha reagito e uno dei due rapinatori gli ha sparato al capo. Poi gli aggressori sono fuggiti a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che indagano sul caso, e il 118. I carabinieri di piazza Dante e del Nucleo investigativo stanno dando la caccia ai due malviventi, che sembrano essersi dileguati nel nulla. Una vetrata del pub John Cabot è stata danneggiata da un proiettile, presumibilmente esploso dai rapinatori.

