Roma, Raggi incendio di via Salaria: "Appello a città e regioni per smaltimento rifiuti"

"Vorrei lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre regioni affinché collaborino per risolvere questa situazione". La sindaca di Roma Virginia Raggi chiede aiuto per lo smaltimento dei rifiuti in vista di Natale dopo l'incendio al deposito dell'Ama Tmb Salario di martedì mattina. "Come sapete i rifiuti durante il periodo natalizio aumentano, c'è una cabina di regia tecnica che sta lavorando alla gestione degli scarti che fino a oggi venivano portati al deposito di via Salaria". Sul rischio nube tossica aggiunge: "Arpa fa sapere che i livelli rientrano nei valori ordinari".