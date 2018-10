Roma, Raggi: Città a disposizione, vicini a feriti e a loro familiari

di ntl

Roma, 23 ott. (LaPresse) - "Siamo venuti qui per capire cosa sia successo. Da dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale, però adesso dobbiamo capire. So che Atac ha avviato un indagine nel frattempo esprimo a nome della città di Roma solidarietà e vicinanza ai feriti e la città di Roma è a disposizione delle loro famiglie per tutto ciò che può servire in questo momento". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivando in piazza della Repubblica.

