Roma, Procura indaga su ragazzo morto alla Sapienza. Salvini: "Perché il rettore tollera l'illegalità?"

Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il 25enne caduto scavalcando un cancello per andare a una festa. Il ministro dell'Interno: "Inaccettabile morire per partecipare a un concerto illegale dentro un'università pubblica"

La procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Francesco Ginese, il 25enne morto domenica dopo essere precipitato tentando di scavalcare un cancello alla Sapienza per entrare a una festa nella notte tra venerdì e sabato. Il fascicolo è a carico di ignoti. Il giovane si era ferito gravemente riportando la rottura dell'arteria femorale. Inutili il ricovero e l'operazione di urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dove il ragazzo originario di Foggia è morto all'ora di pranzo di domenica. Per salvare Francesco era subito scattata una gara di solidarietà sui social per la raccolta di sangue, ma è stato tutto inutile.



Si trattava di un party illegale organizzato dai collettivi universitari, molto affollato per l'annuncio dell'evento 'Disco-Sapienza'. Per evitare i controlli, il giovane avrebbe tentato di scavalcare un muro di cinta, in viale dell'Università, di fronte al civico 30. La festa non si è fermata neanche all'arrivo dell'ambulanza, accorsa per soccorrere Ginese, apparso subito in gravissime condizioni. La polizia di Roma indaga sul caso a tutto tondo, ma la morte sarebbe da ricondurre ad un incidente. Sul posto, si spiega, c'erano anche agenti in borghese, per monitorare gli ingressi.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha chiamato in causa il rettore dell'ateneo. "È inaccettabile morire a 26 anni per partecipare a un concerto illegale all'interno di una università pubblica come La Sapienza. La responsabilità di questa morte è anche di chi permette queste illegalità da troppo tempo, tra occupazioni di aule e feste non autorizzate con uso e abuso di alcolici e altre sostanze. Proprio il 13 giugno scorso, nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma, era stato affrontato il tema dei rave, e ora che ci è scappato il morto il rettore è chiamato a risponderne", afferma il vicepremier. "Domanderò al collega Bonafede quante denunce ed esposti sono fermi in procura e su quali scrivanie - prosegue Salvini -. Mi aspetto che vengano ripristinate legalità e diritto allo studio per tutti, con la liberazione di ogni spazio occupato abusivamente e la sospensione di ogni attività illecita. La pacchia deve finire per rispetto delle migliaia di studenti e professori che vanno in Università per imparare e lavorare, non per fare casino".

