Roma, procura indaga su incendio in aeroporto Ciampino

di alm/npf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - La procura di Roma aprirà un fascicolo per incendio colposo in merito al rogo divampato stamani in un magazzino dell'aeroporto di Ciampino nei pressi dello scalo partenze internazionali. Lo scalo è stato evacuato ed è rimasto chiuso per qualche ora. In giornata arriverà a Piazzale Clodio una prima informativa di vigili del fuoco e polaria su quanto avvenuto.

