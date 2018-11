Roma, processo Malagrotta: assolti Cerroni e gli altri 5 imputati

di alm/dft

Roma, 5 nov. (LaPresse) - Assolti tutti gli imputati del processo legato allo smaltimento dei rifiuti a Roma: questa la decisione presa dal tribunale che così chiude il primo grado di giudizio per l'ex patron di Malagrotta Manlio Cerroni, e le altre cinque persone coinvolte nella vicenda. I sei erano a vario titolo accusati di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e frode in pubbliche forniture.

