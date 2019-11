Roma, Prestipino su banda Fabietti: Gruppo non ha eguali in Italia

di alm/dab

Roma, 28 nov. (LaPresse) - "Si tratta di un gruppo che non ha eguali in altre città italiane che operava a Roma Nord e che coinvolge criminalità sportiva, politica e narcotraffico. Tutto ruotava attorno a Piscitelli". Così il procuratore facente funzioni di Roma Michele Prestipino commenta quanto emerso dall'operazione 'Grande raccordo criminale'. Secondo chi indaga Fabrizio Fabietti e il defunto Fabrizio Piscitelli, indagato prima dell'agguato in cui morì il 7 agosto scorso, erano a capo della banda sgominata oggi con un blitz che ha portato a 51 arresti.

