Roma, poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca: il racconto in un video

Scena da film tra le strade dei quartieri Torre Angela e Tor Bella Monaca a Roma: dopo un inseguimento di venti minuti, alcune volanti della Polizia sono riuscite a bloccare una Renault Twingo nera e ad arrestare due ragazzi di 24 e 17 anni. L'operazione, però, non si è conclusa facilmente: alcuni residenti della zona sono scesi in strada e hanno accerchiato le forze dell'ordine, tentando di aiutare i ragazzi. Gli agenti sono stati costretti, per un attimo, ad estrarre l'arma di ordinanza.