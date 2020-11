Roma, polizia sgombera sede ultras della Lazio

E' in corso in zona Colli Albani, a Roma, lo sgombero della sede degli Irriducibili, ultras della Lazio, da parte della polizia di Stato che avevano occupato locali di proprietà dell'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).



