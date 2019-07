Roma, polizia recupera tre veicoli industriali rubati in Lombardia

La Polizia di Stato di Roma ha ritrovato 3 veicoli industriali rubati in un cantiere in Lombardia. Il recupero dopo che gli agenti hanno notato un’anomala sosta di un autoarticolato che trasportava una ruspa ed un escavatore di grandi dimensioni, nell’area di servizio Tuscolana, sulla diramazione sud dell’A/1. Dopo un accertamento i mezzi d’opera trasportati sono risultati rubati, la notte prima, in un cantiere nella provincia di Como. Dal medesimo cantiere era sparito anche un terzo escavatore, sempre di ingente valore, di cui sembravano essersi perse le tracce. I tre veicoli industriali, dal valore di centinaia di migliaia di euro, sono stati sequestrati per essere restituiti ai legittimi proprietari.