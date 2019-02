Roma, piromane dei cassonetti denunciato al Tuscolano

Roma, 21 feb. (LaPresse) - Un piromane è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato a Roma.

Le indagini sono partite tempo fa, per cercare di risalire all'autore degli incendi che, negli ultimi tempi, avevano preso di mira i cassonetti dei rifiuti nella zona del Tuscolano.

Gli agenti del commissariato di zona, diretto da Giovanni Di Sabato, nell'analizzare i vari episodi, erano giunti ad esaminare un incendio avvenuto il 14 gennaio scorso, quando in via Calpurnio Fiamma erano divampate le fiamme che, oltre a danneggiare un cassonetto, avevano interessato anche alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Visionando le immagini riprese da una telecamera della zona, gli agenti hanno notato un uomo dapprima passare e guardare verso il cassonetto della raccolta carta, come a voler effettuare per un sopralluogo e, dopo poco, tornare e gettare all'interno un innesco, per poi allontanarsi.

