Roma, auto su pedoni a San Pietro: tra i feriti anche 3 bambini

Un'auto, a causa del manto stradale scivoloso, ha investito una famiglia di turisti in zona San Pietro. Secondo quanto si apprende, si tratta di un padre, madre e tre bambini. Nessuno di loro è grave. I tre bambini, 13, 10 e 5 anni, sono stati trasportati al Bambino Gesù. L'incidente è avvenuto verso le 20.30 in via della Conciliazione angolo via Transpontina. Alla guida un uomo, italiano che si è fermato a prestare i soccorsi. Il 118 ha trasportato l'uomo all'ospedale San Camillo, la donna al Santo Spirito. Sul posto la i vigili urbani e la polizia.