Roma, due fermi per la morte di Desirée: violentata da incosciente e lasciata morire

Primi due fermi per l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a San Lorenzo, a Roma, nella notte del 19 ottobre, drogata e stuprata dal branco.

La polizia di Roma ha eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di Mamadou Gara e Brian Minteh, un 27enne e di un 43enne entrambi senegalesi, irregolari sul territorio italiano, ritenuti responsabili, insieme ad altri soggetti in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.

Desirée è stata per ore in stato di incoscienza prima di morire. Secondo quanto ha ricostruito la polizia, la ragazza si sarebbe recata almeno un paio di giorni prima della morte nello stabile di Via Lucani e conosceva i pusher che le hanno fornito la droga. La contestazione dell'omicidio volontario è legata al fatto che, secondo gli inquirenti, gli accusati erano consapevoli che quella dose di droga poteva uccidere. Quando la giovane si è sentita male, ne hanno abusato per poi lasciarla morire.

Il ministro dell'interno Matteo Salvini, dopo il blitz di mercoledì nel quartiere romano al grido di "ruspe e sgomberi", ha commentato: "Due immigrati clandestini fermati stanotte per lo stupro e la morte di Desirée, altri due ricercati. Grazie alle Forze dell’Ordine, farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia".

