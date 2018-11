Desirée, cade l'accusa di omicidio per due arrestati

Il tribunale del Riesame di Roma ha annullato l'accusa di omicidio per Alinno Chima e Brian Minteh, due delle persone arrestate nell'ambito dell'indagine sulla morte di Desirée Mariottini, la 16enne drogata, stuprata e lasciata morire in uno stabile del quartiere romano di San Lorenzo. Il giudice ha anche derubricato l'accusa di violenza sessuale che c'è stata ma non viene considerata di gruppo. Restano le accuse di spaccio.

Il pomeriggio del 18 ottobre, Desirée era tornata in via dei Lucani in cerca di droga, aveva incontrato il gruppo e chiesto qualche stupefacente da consumare lì, come già successo in passato. Quando si è sentita male nessuno ha chiamato qualcuno che potesse soccorrerla e la giovane, ridotta all'incoscienza, è stata violentata. Desirée non si è opposta in alcun modo: non poteva farlo perché non era in sé, non si reggeva in piedi mentre gli aggressori, senza nessuna pietà le erano addosso. Dopo gli abusi l'hanno abbandonata a terra, tremante, si sono allontanati e l'hanno lasciata morire.

"Nell'indagine per individuare i responsabili della tragica vicenda di San Lorenzo è stato di fondamentale importanza il sistema regionale per la distribuzione dei farmaci cosiddetta 'Per Conto' ossia acquistati dalla Regione Lazio e distribuiti dalle farmacie attraverso procedure informatiche che ne permettono la tracciabilità. Grazie a questo collaudato sistema regionale e alla complessa attività d'indagine è stato possibile risalire al presunto pusher. Questa volta il sistema di tracciabilità del farmaco, che è stato percorso all'inverso ossia dal consumatore al farmacista, è risultato utilissimo per l'attività della Magistratura". Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

