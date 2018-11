Roma, occupato anche il liceo Tasso

Anche il Tasso, storico istituto classico romano, è finito nella rete dei licei occupati della Capitale. Il liceo di via Sicilia è infatti il sesto a essere presidiato dagli studenti dopo Mamiani, Virgilio, Socrate, Albertelli (dove sono già riprese le lezioni) e Righi. Gli studenti sono riusciti a varcare il portone dell’istituto solo martedì in tarda serata mentre avrebbero voluto cominciare la protesta già nel pomeriggio dopo l’assemblea. Come hanno ricordato gli studenti, le proteste non sono soltanto concentrate sullo stato della scuola ma anche sulle politiche del governo in materia di sicurezza e immigrazione