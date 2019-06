Roma, nuova aggressione al Cinema America

Nuova violenza al Cinema America dopo il pestaggio di sabato sera. La scorsa notte è stata aggredita, nelle zone adiacenti all'Arena estiva della sala l'ex fidanzata del presidente dell'associazione 'Piccolo America' Valerio Carocci. La Digos è alla ricerca dei responsabili. La questura di Roma fa sapere di avere "attivato adeguate misure di vigilanza in tutta l'area interessata dagli eventi dell'associazione "Piccolo America", tese ad assicurare che le attività culturali e ricreative si svolgano in assoluta serenità".

Per l'episodio avvenuto sabato sera sono stati identificati e denunciati dalla Digos 4 uomini. ll più anziano, B.S., classe '81, parrucchiere in zona Casalotti, quella sera era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato, ma di fatto dalle indagini emerge che sarebbe stato il fomentatore dell'aggressione. C.M., del '96, con precedenti di polizia per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, e resistenza a pubblico ufficiale, militante di Blocco Studentesco, avrebbe sferrato la testata al giovane David Habib. V.M., classe '96, anche lui con numerosi precedenti, e sottoposto a Daspo, avrebbe colpito con una bottigliata Valerio Colantoni. Tra i 4 anche M.A. , classe '96, militante di Casapound, con precedenti per lesioni e violenza privata.

Le perquisizioni realizzate dalla Digos nelle abitazioni dei 4 aggressori, hanno consentito di trovare gli indumenti utilizzati durante la notte del 16 giugno, e una serie di segni distintivi, emblematici dell'appartenenza dei soggetti agli ambienti della destra di Blocco Studentesco e Casa Pound. Ai 4 sono stati, inoltre, sequestrati i cellulari per esaminare tutte le conversazioni, contemporanee e postume all'aggressione del 16 giugno scorso. Continuano, incessanti, le attività d'indagine per individuare anche gli altri soggetti che hanno partecipato all'aggressione.







