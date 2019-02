"Manuel Bortuzzo rimarrà paralizzato": il verdetto dei medici dopo la tac

Il nuotatore ventenne ferito in una sparatoria nel quartiere Axa a Roma perché scambiato per un altro ha riportato un grave danno al midollo

Resterà paralizzato Manuel Mateo Bortuzzo, il nuotatore ventenne di Treviso ferito gravemente a un fianco durante una sparatoria nel quartiere Axa a Roma, perché il proiettile che lo ha colpito ha compromesso il midollo in modo irreparabile. È il verdetto di Alberto Delitala, direttore del dipartimento di Neurochirurgia dell'ospedale San Camillo: "Nonostante la decompressione del midollo eseguita con i mezzi più avanzati, il midollo spinale non conduce e dalle analisi è emersa una lesione midollare completa. Al momento pensiamo non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe".

Immediata è arrivata la solidarietà del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Sono vicino a Manuel e alla sua famiglia, stiamo facendo tutto il possibile perché i delinquenti che hanno sparato siano presi e messi in galera".

Il ragazzo, che dall'autunno scorso si allenava al centro federale di Ostia, nella notte tra sabato e domenica si trovava di fronte a un pub di piazza Eschilo con un'amica quando i passeggeri di una moto in corsa hanno aperto il fuoco e lo hanno colpito, forse scambiandolo per un'altra persona.

