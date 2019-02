Nuotatore ferito a Roma: trovata una pistola vicino al pub della sparatoria

Indagini sono in corso per capire se si tratti dell'arma utilizzata per colpire il ragazzo

La polizia ha ritrovato una pistola nelle vicinanze del pub di piazza Eschilo all'Axa a Roma, dove sabato notte è stato gravemente ferito Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto. Indagini sono in corso per capire con certezza se si tratti dell'arma utilizzata per colpire il ragazzo. Bortuzzo, che dall'autunno scorso si allenava al centro federale di Ostia, si trovava di fronte al locale con un'amica quando i passeggeri di una moto in corsa hanno aperto il fuoco e lo hanno ferito, forse scambiandolo per un'altra persona.

Il giovane sfortunatamente resterà paralizzato, perché il proiettile che lo ha colpito ha compromesso il midollo in modo irreparabile. "Nonostante la decompressione del midollo eseguita con i mezzi più avanzati, il midollo spinale non conduce e dalle analisi è emersa una lesione midollare completa. Al momento pensiamo non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe", ha fatto sapere martedì Alberto Delitala, direttore del dipartimento di Neurochirurgia dell'ospedale San Camillo.

