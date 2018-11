Roma, addio a Sandro Mayer: il giornalista è morto a 77 anni

È morto nella notte, all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, a 77 anni Sandro Mayer. Giornalista e scrittore, Mayer era nato a Piacenza nel 1940.

Direttore per venti anni del settimanale 'Gente', dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui "Dipiù" e "Dipiù Tv". Ha lavorato anche come autore e regista teatrale, firmando le commedie "Il silenzio dei sogni" e "Bivio d'amore", entrambe tratte da due suoi romanzi, oltre al musical "Il miracolo di Padre Pio". Era conosciuto anche per essere opinionista in programmi come "Domenica In" e "Buona Domenica", ma anche per la partecipazione fissa alla trasmissione "Ballando con le stelle", condotta da Milly Carlucci.

