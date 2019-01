Roma, mazzette in Campidoglio: 4 arresti

Tre dipendenti del Campidoglio e uno di una società in house del Comune di Roma sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta che ha fatto emergere un giro di corruzione per i permessi edilizi. Nell'ambito della stessa indagine, coordinata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza, sono state interdette dall'esercizio della professione nove persone tra architetti, ingegneri e geometri. Smascherato un sistema di corruzione che permetteva di accelerare le procedure di rilascio di documenti edilizi in cambio di denaro.